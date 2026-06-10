テレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」が９日に放送された。タレント・若槻千夏がＭＣを務める心理テストバラエティー。「居酒屋シチュエーション２択テスト」を進行する中、若槻は飲み会での許せない行動を回想。焼き鳥の（串を）外すやつ嫌いです。外す人が気が利くって男性が思ってたとしたら嫌なんですよ。全部、バッバッて、きたやつを。まとめて外す。がさつですよ。あっちの方が。串刺すのって、めっちゃ大変な