東京証券取引所10日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は大幅に反落した。前日の米ハイテク株安を受けて、値がさの半導体関連銘柄などが売られた。中東情勢の先行き不透明感も重荷になった。終値は前日比1237円36銭安の6万4179円27銭。東証株価指数（TOPIX）は48.51ポイント安の3847.60。出来高は約25億3581万株だった。