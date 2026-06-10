急な体調不良により、全ての日程をキャンセルしていた韓国女性グループ・元ＳＩＳＴＡＲのヒョリンが９日、自身のインスタグラムで元気な姿を公開し、ファンを安心させた。ヒョリンは複数枚の写真とともに「以前より良くなったよ、心配しないで、愛しいＢＡＥ（ファン愛称）」とメッセージを送った。写真の中のヒョリンは、白いキャップにノースリーブの服装で自撮りをしている姿や、黒いマスクを着用し機内の座席に座っている