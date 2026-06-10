タレント杉浦太陽が10日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。妻でタレント辻希美との間に誕生した第5子で次女の夢空（ゆめあ）ちゃんの成長をSNSで報告した。映像では、10カ月を経過して、ハイハイしている姿が流れた。「今、つかまり立ちができるようになりました」「ただただ天使です」と目尻が下がりっぱなしだった。杉浦は昨年8月に約3週間の育休を取得したことでも話題を呼んだ。「18年ぶりの娘ですから。も