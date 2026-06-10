女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳が近影を公開した。１０日までに自身のＳＮＳを更新した岡田は、インスタグラムに「宮島のトークイベントに来て頂いた皆様、ありがとうございました！」と書き始め、胸元にデザインが入ったピンクのオールインワンに、白のブーツを合わせポーズをとるショットなどをアップ。写真について「暗かった画像を無理やりフラッシュ加工にしたら夜で撮ったみたいになりました。笑」とエピソードを明かし