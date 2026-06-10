◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディスプロアマ戦（１０日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）腰痛のためトーナメント特別保障制度を適用してツアーを欠場していた脇元華（ＧＭＯインターネットグループ）が今季初戦を迎える。開幕前日の１０日、練習後に取材に応じ「みんなに『おかえり』って言ってもらって、すごくうれしい。試合に対しては、すごく楽しみな気持ちと不安な気持ちが半々」と心境を