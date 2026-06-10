◆ファーム・リーグ巨人―西武（１０日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のリチャード内野手（２６）と浅野翔吾外野手（２１）がタイムリーヒットを放った。リチャードは「４番・三塁」で先発出場。０―２の６回１死二塁で高め直球を中前へ運び、反撃ののろしをあげる一打を放った。さらに２死二塁となり、６番の浅野が高め１５０キロを捉えて右中間へ。「１、２打席目に全く打てなかったので、コンパクトに逆方向を意識