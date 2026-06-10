◆ファーム・リーグハヤテ１―０中日（９日・ちゅ〜る）巨人から「ファーム・リーグ参加球団規程」に基づいてハヤテに派遣されている育成選手の代木大和投手（２２）が９日のファーム・リーグの中日戦で公式戦プロ初完投初完封勝利を挙げた。最速１５１キロの速球主体に９回１１８球、４安打６奪三振で無失点。１―０の９回２死三塁で、この日最速タイの１５１キロを計測するなどギアを上げ、尾田を二ゴロに抑えた。１軍経験