雨が降る前や天気が崩れる前に、頭痛やめまい、肩こりなどの不調を感じることはありませんか？こうした症状は「天気痛」と呼ばれ、気圧や湿度、気温の変化が関係していると考えられています。なかでも気圧の影響を受けやすい「気圧タイプ」の人は、耳まわりの血流を整えることが大切。今回は、気圧タイプの人におすすめのセルフケアを、天気痛研究の第一人者として知られる佐藤純先生に教えていただきました。頭痛・めまい・肩こ