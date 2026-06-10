【モデルプレス＝2026/06/10】5人組アイドルグループの超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）が6月10日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。【写真】5人組アイドル、キラキラミニ丈衣装で登場https://mdpr.jp/interview/detail/4794961◆超ときめき宣伝部、ミニ丈衣装