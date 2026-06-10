岡山高島屋(岡山･北区本町) 夏の贈り物の話題です。岡山市のデパートでお中元の特設コーナーがオープンしました。 岡山高島屋では約2000点を扱っていて、定番のビールや洋菓子、夏にぴったりのアイス、ゼリーなどが例年人気を集めているそうです。 桃やマスカットなど、岡山県の特産品のコーナーも設けています。 （訪れた人）「岡山の物を贈ろうとは思いま