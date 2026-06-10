資料岡山後楽園 2026年1月から3月の岡山県の外国人宿泊者数は、延べ13万3000人余りだったことが国の調査で分かりました。 観光庁が全国のホテルや旅館などの宿泊施設を対象に調査した結果をもとに、岡山県が取りまとめ、10日に発表しました。 それによりますと、2026年1月から3月に岡山県に宿泊した外国人の数は、延べ13万3250人で、2025年の同じ時期に比べて9220人減少しました。 岡山県の観光課によりますと、中国政