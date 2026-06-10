政府は、日本の最東端にある南鳥島（東京都小笠原村）周辺の海底に眠る重要鉱物の採掘に挑んでいる。今年2月には、水深6千メートルにあるレアアース（希土類）を含む泥の試験採取に成功した。2028年以降の商用化を目指すが、経済安全保障上の重要性と採算性とのバランスをいかに取るかが課題となる。 南鳥島近海の海底には、これまでに電気自動車（EV）用の電池材料となるコバルトやマンガンを含む「コバルトリッ