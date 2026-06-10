午後にやや売りが出る場面も、値幅は限定的で落ち着いた動き＝オセアニア為替概況 豪ドルは対ドルで0.70台前半推移。昨日ロンドン市場まで比較的しっかりも米国市場に入ってドル高が進み0.7000ドル台を付けた。その後少し戻して0.7015－.7035レンジを中心とした推移が、東京昼過ぎまで続いた。その後はいったんドル買いが優勢となり、0.7009を付けるも、安値からは反発。 NZドルは対ドルで0.58台前半推移、朝からの