縦型動画フィードの「クリップ映像」を導入 Netflixは、同社のサービスをよりパーソナルで、より楽しく使えるものへと進化させる取り組みの一環として、日本と韓国において、7月からモバイル機器向けアプリを順次アップデートするほか、6月20日にはNetflixキッズパークにて「KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ」の新たなゲームコレクションを提供する。 7月のモ