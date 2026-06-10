９日、中国・南アジア博覧会の会場、昆明滇池（てんち）国際コンベンション・エキシビションセンター。（昆明＝新華社記者／陳欣波）【新華社昆明6月10日】中国雲南省昆明市で第10回中国・南アジア博覧会に向けた会場設営が順調に進んでいる。同博は「団結と協力、共同発展」をテーマに、11日から6日間の日程で開催される。９日、設営が進む中国・南アジア博覧会のグリーンエネルギー館。（昆明＝新華社記者／陳欣波）９日