Hey! Say! JUMPがメインを務めるバラエティー番組『いたジャン！』（毎週水曜深0：15※関東ローカル）17日の放送では、新企画「裏切りガッシャン」に大先輩がゲストとして登場する。【写真】吠える話を聞き入り…大爆笑する山田涼介先月第1回目を放送したHey! Say! JUMPの絆が試される新企画「裏切りガッシャン」。 “一般人”と“裏切り者”がお互いの正体を知らないままカップタワーを積み上げていき、“一般人”はカップ