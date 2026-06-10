アイドルグループ「Aぇ! Group」の佐野晶哉（24）が9日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・10）に出演。福島・二本松市を旅した。道中に「グループ組んで7年半経つんですけど…」と切りだし、「なにわ男子っていう超最強のライバルがずっと前を走ってるんで…」と同じ関西を拠点にしていたほぼ同期の存在の大きさを口にした。「そこ（なにわ男子）がやらんこと、やらんこと…Aぇ! Groupにしかできへんこと！と思ったら