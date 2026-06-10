女優の北乃きい（35）が10日、インスタグラムを更新。SNS上で話題となっている自身の“激変”ショットについて説明した。話題となっているのは、北乃が昨年3月〜8月ころまでにアップしていた自身の写真や動画。黒を基調としたダブルブレストジャケットとスリムスカートで上品かつ大人っぽい印象のスタイルや、黒のトップスにミニのプリーツスカートとハイソックスというコーディネートで膝上から太ももにかけての“絶対領域”を露