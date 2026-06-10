俳優の杉浦太陽（45）が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。現在中学2年生の次男・昊空（そら）さんの近況を語った。以前から昊空さんの部活動は「演劇部」だと明かしている杉浦。家では「オーディションが、セリフが」と杉浦に話すものの、あまり練習している素振りは見せないといい「あんまり昊空が芝居、芝居ってこうなってるところをあんま見てなかったんです」。最近、妻・辻希美と杉浦の母、辻の父で、昊空さんの舞