ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が9日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。自身に寄せられるDMについて苦言を呈した。現在、「夜の踊り子」がネットミーム化され、リバイバルヒット中。山口のマネジャーが夜の踊り子ダンスを披露する女性タレントやグラドルに対し、積極的に「いいね」を押しているという。マネジャーの動きを見習った