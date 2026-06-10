タレント朝日奈央が10日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。宇都宮市で9日にクマが捕獲されたことについてコメントした。クマが川を泳いだり、木やブロック塀を登る映像を見た朝日は、「クマってやっぱり自然の中にいるイメージですけど、泳げたり、簡単に高いところによじ登れたり、生きる力がかなりある」と驚いていた。同市では6日から目撃情報が相次いでおり、中には繁華街であるオリオン通りを駆け抜ける姿