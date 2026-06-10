10日午後、小坂町小坂鉱山の県道でクマ3頭が目撃されました。近くには民家もあり、警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと、10日午後1時25分ごろ、小坂町小坂鉱山字尾樽部の県道にクマ3頭がいるのを男性が目撃しました。クマは、体長約1メートルが1頭と、約50センチが2頭いたということです。近くの民家までは約100メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警