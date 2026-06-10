6月10日、神戸ストークスは今シーズン長崎ヴェルカでプレーした山口颯斗と2026－27シーズンの新規選手契約を締結したと発表した。契約期間は2028－29シーズンまでの長期契約で、最終年はプレーヤーオプションとなる。また、長崎側からも山口がプレーヤーオプションを行使し、双方合意の上で契約解除・退団となることが発表されている。 栃木県出身で現