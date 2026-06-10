6月9日（現地時間8日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズが、敵地マディソン・スクエア・ガーデンで開催された「NBAファイナル2026」第3戦で、ニューヨーク・ニックス相手に115－111で勝利した。 これで、今年のファイナルはニックスの2勝1敗。ニックスは敵地フロストバンク・センターで行われたシリーズ最初の2戦を制しており、今年の頂上決戦は、シリーズ最初