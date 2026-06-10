三菱地所がジリ高歩調で底値離脱の動き。三井不動産や野村不動産ホールディングス＜3231.T＞、オープンハウスグループが株価水準を大きく切り上げるなど、不動産株に見直し買いが入っている。前日の取引時間中に１５～１６日開催の日銀の金融政策決定会合の観測報道が伝わった。各社が報じた政策金利の引き上げに関しては、すでに市場には織り込み済みの内容だったが、日本経済新聞電子版は「国債の買い