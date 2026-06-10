アトラエが後場終盤になって急上昇している。午後３時ごろに２６年９月期の単独業績予想について、営業利益を１１億円から１３億円（前期比２９．８％減）へ、純利益を７億５６００万円から９億８００万円（同２２．４％減）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３３円から３４円へ引き上げたことが好感されている。 売上高は８６億円（同１２．７％増）の従来見通しを据え置いたものの、組織力向上プラットフォӦ