１０日の円債市場で、先物中心限月６月限は反落した。米国がイランに対する攻撃を行い、米原油先物相場の上昇懸念が強まるなかで、債券先物への売りがかさんだ。この日、財務省が実施した３０年債入札は低調な結果となり、午後に一段安となったが、押し目買いが入り下げ渋る展開となった。 ３０年債入札は応札倍率が２．９４倍となり、前回（５月１４日）の３．４９倍を下回った。小さければ好調とされるテール（平均