１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６０円３４銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円２６銭前後と同４０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、１６０円３０銭前後での一進一退。米軍のヘリコプターが撃墜されたことから米軍は日本時間１０日にイランに対して攻撃を始めたと発表した。これを受け、原油