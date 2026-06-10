矢野顕子の新曲「THE RIVER」が、本日6月10日に配信リリース。本楽曲は、NHK『みんなのうた』（2026年6～7月放送）に書き下ろされたもので、7月22日発売のニューアルバム『生きものたちへ』にも収録される。 （関連：やのとあがつま、各地の民謡で巡る音の旅路伸びやかな歌声と流麗な三味線が響き合ったツアー初日レポ） 「THE RIVER」は、ソロデビューから50年の活動を経た矢野が、人が人