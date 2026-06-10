カラダノート [東証Ｇ] が6月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の経常損益(非連結)は1億4700万円の黒字(前年同期は6800万円の赤字)に浮上し、通期計画の2億4300万円に対する進捗率は60.5％となった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-7月期(4Q)の経常利益は前年同期比3.8倍の9600万円に急拡大する計算になる。