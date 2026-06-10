光・彩 [東証Ｓ] が6月10日大引け後(15:30)に業績修正を発表。27年1月期の経常利益(非連結)を従来予想の1.7億円→3.7億円(前期は1.7億円)に2.1倍上方修正し、増益率が1.7％増→2.2倍に拡大し、32期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 なお、2-7月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 売上高につきましては、国内受注が想定を上回って堅調に推