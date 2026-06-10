ステムリム [東証Ｇ] が6月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の経常損益(非連結)は14.3億円の赤字(前年同期は15.1億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(3Q)の経常損益は4.7億円の赤字(前年同期は4.4億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 株探ニュース