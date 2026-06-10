ハウテレビジョン [東証Ｓ] が6月10日大引け後(15:30)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常利益は前年同期比4.9倍の1億6100万円に急拡大し、通期計画の3800万円に対する進捗率が423.7％とすでに上回り、さらに前年同期の13.3％も超えた。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.9％→19.9％に急改善した。 株探ニュース