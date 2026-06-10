10日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数591、値下がり銘柄数803と、値下がりが優勢だった。 個別ではアピリッツ、スマートバリュー、トーシンホールディングスがストップ高。ピーバンドットコム、石井表記は一時ストップ高と値を飛ばした。日本ケアサプライ、鉄人化ホールディングス、まんだらけ、一正蒲鉾、ブロードバンドタワーなど19銘柄は年初来高値