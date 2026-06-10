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10日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ245266 -22.8 67450 ２. 野村日経平均 4298319.1 67270 ３. 日経Ｄインバ 28186 0.03123 ４. 楽天Ｗブル 22081 5.9 80350