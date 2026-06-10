10日の日経平均株価は前日比1237.36円（-1.89％）安の6万4179.27円と反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は835、値下がりは687、変わらずは36。 日経平均マイナス寄与度は472.26円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が264.29円、キオクシア が139.62円、ＴＤＫ が98.05円、村田製 が83.83円と並んだ。 プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を192.08円押し上げ。次いでファストリ