『FINAL FANTASY RESONANCE（ファイナルファンタジー レゾナンス）』（Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PS5／Xbox Series X|S／Steam／Microsoft Store onWindows）が、2026年10月22日に発売決定。予約も開始となった。【動画】「HD-2D」で美しく描かれた『ファイナルファンタジー レゾナンス』トレーラー本作は「もし『FINAL FANTASY』がドットのまま進化をしていたら…」をコンセプトに開発された、「ドットファイナル