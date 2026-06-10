「ドラクエ」シリーズのモンスターを仲間にして冒険するRPG『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』（Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PS5／Xbox Series X|S／Steam／Microsoft Store on Windows）の発売日が、12月3日に発売決定した。【動画】『ドラゴンクエストモンスターズ４』発売日発表トレーラー本作は「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するさまざまなモンスターたちを仲間にして育成