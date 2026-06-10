◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（１０日・みずほペイペイ）阪神・梅野隆太郎捕手が２軍降格の見通しとなった。前日９日のソフトバンク戦で先発マスクをかぶったが、５回までに６被本塁打で１０失点。６回の守備から嶋村に代わっていた。この日、球場到着時のメンバーに梅野の姿はなかった。椎葉も登録抹消の見込みだ。四国ＩＬ徳島から２０２３年ドラフト２位で入団した中継ぎ右腕は、今季ここまで４試