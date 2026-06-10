マネージャーがX更新バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（ミラノ）のマネージャーが10日、Xを更新。オフショットの様子を公開すると、ファンの間に笑いが広がった。10日に更新された佐藤淑乃＆マネージャー共同のXアカウント。マネージャーが「off shot.」として、15秒の動画を投稿した。「ハイスツールにカッコよく手を置いてポーズを決める予定が、背が高すぎてほぼ手が届かない淑乃…。“ハイ”スツールなんですけどね」。