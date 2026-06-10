スペイン１部マジョルカの元日本代表ＦＷ浅野拓磨（３１）が１０日までに、自身のＳＮＳを更新。鍛え上げられた肉体が反響を呼んでいる。インスタグラムに日本の国旗の絵文字を記し、複数枚の写真をアップした浅野。海辺を歩く姿やプールサイドで撮った１枚では、バキバキの腹筋や胸筋を公開し、車を運転する姿は筋肉質の太い二の腕が目立っている。この投稿にフォロワーからは「いつ見ても惚れ惚れする肉体美」「ジャガーの