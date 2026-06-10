三笘薫の負傷を懸念も「久保建英と佐野海舟が穴を埋めることができる」北中米ワールドカップ（W杯）でのダークホース候補ナンバーワンに日本代表が選出されている。英メディア「Football365」では、森保ジャパンについて過去最高成績を「達成する十分なチャンスがある」とした。記事では日本の戦力分析を「アジア代表として史上最高のチームだと評されている。それは大きな期待を背負う表現だが、このチームには技術に優れた選