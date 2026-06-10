７日、清流と濁流に分かれた黄河壺口瀑布の景観と虹を眺める観光客。（ドローンから、臨汾＝新華社配信／呂桂明）【新華社太原6月10日】中国山西省臨汾市吉県と陝西省延安市宜川県の境に位置する黄河壺口瀑布で7日、清流と濁流に分かれる珍しい景観が現れた。上流で降った豪雨の影響により、西側では濁った水が渦巻き、東側では澄んだ水が流れ落ちていた。７日、清流と濁流に分かれた黄河壺口瀑布。（ドローンから、臨汾＝新華