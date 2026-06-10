サムスン電子が光州（クァンジュ）に半導体後工程（パッケージング）工場の建設を検討していることが分かった。韓国政府の地域均衡発展政策と連動した投資議論との見方が出ている一方、一部では企業の投資決定が政界の要求によって左右されるのではないかとの懸念も提起されている。10日、財界によると、サムスン電子は最近、光州地域への半導体投資案を内部で検討している。業界では、ウエハー生産や回路工程が行われる前工程施設