三星堆遺跡祭祀坑から出土した１１点のカーネリアンビーズ。（成都＝新華社配信）【新華社成都6月10日】中国四川省文物考古研究院はこのほど、同省の三星堆遺跡で出土したカーネリアン（紅玉髄）製ビーズを分析した結果、原料が千キロ以上離れた中国北部に由来することが分かったと発表した。研究成果は、青銅器時代に中国北部と四川盆地の間で広域的な交易や文化交流が行われていたことを示している。同研究院の劉建成（りゅ