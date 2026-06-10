サンフランシスコ・ジャイアンツの外野手、李政厚（イ・ジョンフ、28）が新たな金字塔を打ち立てた。歴代韓国人メジャーリーガーで初めて17試合連続安打をマークした。李政厚は10日（日本時間）、米カリフォルニア州サンフランシスコのオラクルパークで行われたワシントン・ナショナルズ戦に出場し、3回裏に右前安打を放った。これで連続安打は17試合に伸びた。これは韓国人メジャーリーガーの新記録。これまでは2013年にシンシナ