５日、河北省衡水市安平県の製紙用ポリエステルワイヤー（抄紙網）専門メーカー、河北鶴煌網業の工場で、抄紙網を加工する従業員。（衡水＝新華社記者／朱祥）【新華社衡水6月10日】中国河北省衡水市安平県は「中国の網の都」として知られ、化学繊維や金属線を素材に各種の網やネット、関連製品を製造する企業など1万3千社余りが集積している。同県はここ数年、伝統的製造業を基盤に技術開発を強化し、質の高い製品の開発を進