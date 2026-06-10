米スターバックスの看板＝5月11日、ワシントン州シアトル（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は9日、米コーヒーチェーン大手スターバックスが日本事業の売却を検討していると報じた。検討は初期段階で最終決定はしておらず、投資銀行と協議を始めた段階だという。売却額は4千億〜5千億円規模になる可能性がある。新規株式公開（IPO）も選択肢の一つだという。スタバは米国市場で不振が続き、店舗閉鎖やリ