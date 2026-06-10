純烈の酒井一圭（５０）、白川裕二郎（４９）、後上翔太（３９）が１０日、大阪市のＮＨＫ大阪ホールで行われたドリームジャンボ宝くじ抽せん会にゲストとして登場。８日に白川の２７年３月でのグループ卒業を発表して以来、初めてファンの前に姿を見せた。リーダーの酒井は「白川さんが卒業を発表した直後でございまして、なんか色々アレですけど…きょうは楽しく３人で」と自虐ネタを展開。白川がうつむくのを横目に「大丈夫